شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور وأبو الرجال والبنا يديرون نهائي الكونفيدرالية الأفريقية مع سيكازوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي تقنية الفار في مباراة نهضة بركان وأورلاندو الجنوب أفريقى في نهائي الكونفيدرالية لطاقم تحكيم مصري يضم محمود عاشور حكمًا للفار يعاونه أحمد أبو الرجال ومحمود البنا.

ومن المقرر أن يدير المباراة الزامبى جان سيكازوى كحكم ساحة، يعاونه جيرسون دوس سانتوس الأنجولى كمساعد أول، والموزمبيقى أرسينيو مارينجل كمساعد ثانى، والبونسوانى جوشيا بوندو كحم رابع.

كان فريق نهضة بركان تأهل للمباراة النهائي بعدما نجح في إقصاء مازيمبى الكونغولى في الدور قبل النهائي، بينما استطاع أورلاندو من إقصاء أهلى طرابلس الليبى.

محمود عاشور ومحمود أبو الرجال

يعد محمود عاشور ومحمود ابو الرجال الابرز فى أفريقيا تميز فى تقنية الفار وشاركوا فى اولمبياد طوكيو الماضية ، وأمم أفريقيا الأخيرة ، بينما محمود البنا من الحكام المميزين والنخبة فى القارة السمراء.