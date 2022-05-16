شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهاجم المصرى البورسعيدي بمروان حمدى وصديق أوجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى تحت القيادة الفنية للتونسى معين الشعبانى، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدورى الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

الهاني سليمان، رجب نبيل، أحمد حكم، خالد عبد الفتاح، حمدي علاء، شريف رضا، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي، حسين فيصل، مروان حمدي، صديق أوجولا.

سموحة يدخل مباراة اليوم وهو فى المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.