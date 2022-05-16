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الأهلى يتوج ببطولة أفريقيا للطائرة على حساب الترجى التونسى

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القاهرة - سامية سيد - توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى النهائى.

 

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

 

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة. 

 

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

 

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد  الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد قبل الماضى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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