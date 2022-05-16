إلقاء زجاجات واقتحام الجماهير الملعب.. «كاف» يفرض عقوبات على الوداد المغربي قبل استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن فرض عقوبات على نادي الوداد المغربي، بسبب أحداث مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الوداد قد تأهل رسمياً إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد عبوره فريق شباب بلوزداد في ربع النهائي ثم بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف النهائي، ليلتقي بالأهلي في المباراة النهائية.

وكانت مباراة الإياب بين الوداد وشباب بلوزداد قد شهدت أعمال شغب من جماهير الفريق المغربي، بإلقاء بعض الزجاجات في أرض الملعب، بالإضافة إلى اقتحام الجماهير أرض الملعب للاحتفال بتأهل فريقها إلى نصف نهائي البطولة.

وجاءت عقوبات "كاف" على فريق الوداد كالتالي:

1- تغريم نادي الوداد مبلغ 8 آلاف دولار بسبب إلقاء جماهيره بعض الزجاجات في أرض الملعب.

2- فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على النادي لاقتحام الجماهير الملعب وعدم الالتزام بالإجراءات الأمنية.

3- تخفيض في عدد المتفرجين على ملعب محمد الخامس بحد أقصى 30 ألف متفرج خلال نصف النهائي لعدم الامتثال وتطبيق القواعد الأمنية الحالية. (تم ابلاغ الوداد به قبل مباراة بترو أتلتيكو وطبق بالفعل)

4- في حالة عدم الامتثال لهذه التعليمات، سيفرض مجلس التأديب تلقائيًا عقوبة اللعب بدون جمهور في مباراتين على أرضه.

وتأتي هذه القرارات من قبل "كاف" ضد نادي الوداد المغربي، في ظل الأزمة المثارة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي تقرر إقامته في المغرب.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، في ملعب مركب محمد الخامس بكازابلانكا، وسط اعتراض من النادي الأهلي لعدم إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد.

وأمس الأحد، أصدر النادي الأهلي بياناً بشأن خوض المباراة النهائية في المغرب، مؤكداً تمسكه بحقوقه المشروعة في مطالبة الاتحاد الإفريقي بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الفريقين المتنافسين.

وأعلن الأهلي أنه سيخوض المباراة النهائية في أي ملعب، مع استمراره في دعوى النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية، لإرساء العدالة بإقامة اللقاء في ملعب محايد.