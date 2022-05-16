إيقاف أحمد فليكس عامين للتلاعب في نتائج مباريات بالدوري الغاني

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر الاتحاد الغانى لكرة القدم توقيع عقوبة على أحمد فليكس، مهاجم الأهلى والزمالك السابق، على خلفية اتهامه بالتلاعب فى نتائج مباريات بالدورى.

وأعلن الاتحاد الغاني أنه قرر توقيع عقوبة على فليكس بإيقافه عن المشاركة فى أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 24 شهراً، وفقاً للوائح الاتحاد، وذلك على خلفية اتهامه بالتلاعب فى نتائج مباريات بالدورى كونه مديراً فنياً سابقاً لفريق إنتر ألايز.

وأفاد موقع "ghanasoccernet" الغاني بأن الواقعة بدأت عندما قام مدافع نادي إنتر ألايز الغانى السابق، الذى يقوده فنياً أحمد فليكس، بالمشاركة كبديل وسجل هدفين فى مرماه، ليحبط أحد الرهانات التى علم بها قبل اللقاء، وأكد فى تصريحات له أن فريقه هنأه على ما فعله.

وأكد الموقع أن اللاعب اعترف بتعمده تسجيل هدفين في مرماه، للتلاعب فى نتيجة المباراة باتفاق مسبق لأسباب تتعلق بالمراهنة، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الغاني لكرة القدم بفتح تحقيقًا في الواقعة.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب قال في تصريحات في يوليو 2021: "سمعت فى فندقنا أنه تم وضع رهان للحصول على نتيجة 5-1 ضد فريق إنتر ألايز، ووعدت مدربي أحمد فليكس بأنه إذا سمح لى باللعب كبديل سأفسد هذا الرهان، بعد تلك المباراة هنأني فريقي على ما فعلته، لقد قررت إفساد هذا الرهان لأنني لا أحب المراهنة فى نتائج المباريات".

وأثارت تصريحات اللاعب ردود أفعال متباينة، بينما تلقى المديح لعدم السماح بهذا الرهان، لكنه تعرض لانتقادات من قبل الآخرين بسبب تعمد وضع الكرة فى مرماه، ما أدى إلى تشويه صورة الكرة الغانية أمام العالم.

وبجانب إيقاف أحمد فليكس، تم منع 9 لاعبين من فريق إنتر ألايز من اللعب لمدة عامين، وهبوط نادي أشانتي جولد إلى الدرجة الثانية بجانب إنتر ألايز الذي هبط بالفعل وسيتم إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بالقرارات لأن هناك لاعبين يلعبون الآن في دوريات أخرى خارج غانا.