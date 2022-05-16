الأهلي وبيراميدز 26 يونيو.. الإعلان عن جدول مواعيد مباريات الدوري المصري حتى نهاية الموسم وكأس مصر 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الإثنين، عن مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري موسم 2021، حتى نهاية المسابقة.

يأتي هذا بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، في وقت سابق اليوم، مواعيد مباريات كأس مصر للموسمين الحالي والماضي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن، في وقت سابق، استكمال بطولة كأس مصر من الموسم الماضي، والتي توقفت بعد صعود 3 أندية لمرحلة نصف النهائي، وهي الزمالك وأسوان وبتروجيت.

بطولة كأس مصر

وأعلن اتحاد الكرة موعد مباريات كأس مصر موسم 2020 – 2021 والمقرر استكماله بداية من مايو الجاري بمباراة الزمالك وأسوان.

وتأهلت أندية الزمالك وأسوان وبتروجيت لمرحلة نصف نهائي كأس مصر من الموسم الماضي، فيما تتبقى مواجهة للأهلي أمام بيراميدز بدور الثمانية من البطولة نفسها.

وجاءت المواعيد الرسمية للمباريات المتبقية من بطولة كأس مصر موسم 2020 – 2021 حسب ما أعلنه اتحاد الكرة على النحو التالي:

الزمالك في مواجهة أسوان الاثنين 23 مايو الجاري بملعب الجبل الأخضر في التاسعة مساء بالدور نصف النهائي من بطولة كأس مص.

الأهلي في مواجهة بيراميدز الأحد 26 يونيو في دور الثمانية والذي يقام التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وبيراميدز مع بتروجيت في الدور نصف النهائي، في المباراة التي تقام السبت 2 يوليو في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي.

وتختتم مباريات كأس مصر عن موسم 2020 – 2021 الخميس 21 يوليو والذي لم يحدد الملعب المستضيف لها حتى الآن.

جدول مباريات الدوري المصري حتى نهاية الموسم

وقررت رابطة الأندية مباريات الدوري المصري حتى نهاية الموسم أن تبدأ عقب مباريات الجولة 23 بلقاء الأهلي المؤجل من الأسبوع التاسع من عمر المسابقة وذلك أمام الجونة والتي ستقام يوم 5 يوليو على استاد خالد بشارة.

وتقام مباريات الدور 16 من مسابقة كأس مصر هذا الموسم في الفترة من 3 إلى 8 يوليو، على أن تقام بعدها منافسات الجولة 24 من عمر الدوري.

وسيلتقي الأهلي مع بيراميدز في الجولة 25 من عمر الدوري المصري يوم 16 يوليو، على استاد الدفاع الجوي، في حين تقام مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري، وذلك يوم 20 يوليو المقبل.

وسيلعب الزمالك مع بيراميدز يوم 1 أغسطس، ضمن مباريات الجولة 28 من عمر الدوري، بينما يواجه الأهلي فريق المصري يوم 10 أغسطس ضمن مباريات الجولة 30 من عمر الدوري، ويلتقي الزمالك مع المصري أحد أيام 26-27 من شهر أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة إقامة الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري على يومين 29، 30 أغسطس المقبل، لينتهي بعدها الموسم الرياضي 2021-2022، ويختتم فعاليات بطولة الدوري المصري.