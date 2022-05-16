شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرى يجتمع بلاعبي الفريق والجهاز الفنى قبل لقاء سموحة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سمير حلبية رئيس مجلس ادارة النادي المصري، وعاطف مبروك نائب رئيس النادي، اجتماعا بلاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي، وكذلك أعضاء الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكريم ذكري مدير الكرة، قبل نحو ساعتين من مباراة الفريق بالجولة التاسعة عشرة من الدورى والتي تجمعه بسموحة فى التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب، للشد من أزر الجميع قبل مباراة اليوم المهمة والمرتقبة.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها من 17 مباراة، فاز المصري فى 4 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 5 مباريات، وأحرز لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تقديم تظلم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بعد العقوبات التي تم توقيعها على النادي البورسعيدي، حيث أعلن الكاف توقيع عقوبات على المصري بعد أحداث مباراة نهضة بركان فى الكونفدرالية، تمثلت في إيقاف محمود جابر المدير الإدارى بالفريق ستة أشهر عن ممارسة أى نشاط يتعلق بالاتحاد الأفريقي وتغريمه عشرة آلاف دولار، وإيقاف مجدي تراوي المدرب المساعد أربع مباريات وتغريمه عشرة آلاف دولار، وكذلك إيقاف فريد شوقي ومحمد عبد اللطيف جريندو أربع مباريات وغرامة عشرة آلاف دولار لكل منهما.

وكان المصري قد ودع بطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان من الدور ربع النهائي بعد الفوز ذهابا في برج العرب بهدفين مقابل هدف، والهزيمة فى المغرب بهدف دون رد، وشهدت نهاية مباراة الإياب بعض المناوشات بين اللاعبين وحكم المباراة التونسي صادق السلمي ما جعله يكتب تقريرا شاملا عن أحداث اللقاء.