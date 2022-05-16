شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلي فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة المصري اليوم، الاثنين، مواعيد مباريات كأس مصر موسم 2020 - 2021، وأعلنت إدارة المسابقات مواعيد بطولتي كأس مصر، وتم تحديد يوم 21 يوليو موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020 / 2021.

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الأهلي يلتقي مع بيراميدز في ربع النهائي ببطولة كأس مصر 2021 والتى لم تنته بعد، وتقام المباراة يوم الأحد 26 يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة والنصف مساءً.

ويلتقى الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز فى نصف النهائي مع فريق بتروجت.

مباريات الأهلى في كأس مصر 2022

كما يلتقى الأهلي مع فريق المصري بالسلوم فى دور الـ32 للبطولة يوم الأحد 12 يونيو باستاد الأهلي والسلام فى التاسعة مساءً.