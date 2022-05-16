شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات سيراميكا فى الدوري حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة جدول باقي مباريات سيراميكا حتى الأسبوع الـ 31 ضمن منافسات الدوري العام موسم 2021/2022. جاءت مباريات فريق سيراميكا كالتالي: الأسبوع ٢٤ .. سيراميكا والاتحاد السكندري .. ١٤ يوليو .. ستاد المقاولون العرب .. التاسعة مساءً الأسبوع ٢٥ .. المقاولون العرب وسيراميكا .. ١٧ يوليو .. ستاد المقاولون العرب .. التاسعة مساءً الأسبوع ٢٦ .. سيراميكا والمصري .. ٢٢ يوليو .. ستاد الجيش ببرج العرب .. السادسة والنصف مساءً الأسبوع ٢٧ .. غزل المحلة وسيراميكا .. ٢٦ يوليو .. ستاد غزل المحلة .. السادسة والنصف مساء الأسبوع ٢٨ .. سيراميكا والشرقية للدخان .. ٣١ يوليو .. ستاد المقاولون العرب .. السادسة والنصف مساءً الأسبوع ٢٩ .. سموحة وسيراميكا .. ٤ أغسطس .. ستاد الإسكندرية .. السادسة والنصف مساءً الأسبوع ٣٠ .. سيراميكا وانبي .. ٨ أغسطس .. ستاد المقاولون العرب .. السادسة والنصف مساءً الأسبوع ٣١ .. فيوتشر وسيراميكا .. ١٨ أغسطس .. ستاد السلام .. التاسعة مساءً الأسبوع ٣٢ .. سيراميكا وطلائع الجيش .. ستاد المقاولون العرب الأسبوع ٣٣ .. سيراميكا وبيراميدز .. ستاد المقاولون العرب الأسبوع ٣٤ .. الأهلي وسيراميكا .. ستاد السلام