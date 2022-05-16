شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعالج العقم التهديفى للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك علي معالجة بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الأخيرة والتي تسببت في خسارة الفريق لبعض النقاط المهمة في مشوار الحفاظ علي لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي.

وتأتي مشكلة العقم التهديفي التي تسيطر علي الفريق هي الشغل الشاغل لفيريرا حيث قام بمنح تعليمات للمهاجمين باستغلال الفرص السهلة، كما منح لاعبي الوسط تعليمات بالمساندة الهجومية لزيادة الفاعلية امام المرمي.

من ناحية أخرى بدأ مسئولو نادى الزمالك التحرك لحسم صفقة النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي، خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى متميز مؤخرا، وأصبح محط أنظار معظم أندية الدورى الممتاز.

ويرغب الزمالك فى حسم صفقة جون إيبوكا وضم اللاعب من إنبى، قبل الأهلى الذى تحرك هو الآخر لحسم الصفقة لصالحه، لاسيما أن الزمالك كان سبق الأحمر فى التحرك نحو ضم اللاعب.

ونجح إيبوكا فى لفت الأنظار بشدة بعد تألقه اللافت بقميص إنبي هذا الموسم ونجاحه في إحراز 9 أهداف حتي الآن ليدخل المنافسة على لقب هداف الدوري بعد ملاحقته لمتصدر قائمة الهدافين أحمد سيد زيزو والذي أحرز حتي الآن 11 هدفا.

ويعتبر إيبوكا صاحب الـ 25 عاماً من أبرز الأجانب في الدوري المصري، حيث يؤدي بشكل جيد تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان من الموسم الماضي.