شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يتقدم على إيسترن كومبانى بهدف النادرى فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين غزل المحلة وإيسترن كومبانى بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل أحرزه أحمد النادرى فى المباراة المقامة التى تجمع الفريقين باستاد المحلة فى إطار مباريات الجولة الـ19 للدورى .

وامتلك لاعبو المحلة زمام الشوط الأول تماما وكانت لهم السيطرة بشكل كبير بفضل تحركات لاعبى الوسط أحمد النادرى وباولن فوافى ووليد مصطفى ومن أمامهم عبده يحيي الذين مثلوا خطورة كبيرة على مرمى أحمد دعدور حارس مرمى الضيوف.

وفى المقابل اعتمد ايسترن كومبانى على الهجمات المرتدة عن طريق احمد متعب وبن عيفية واحمد أمين أوفا إلا أن ثلاثى الدفاع المحلاوى بازوكا وفتح الله وخالد سامى نجحوا في إفسادها قبل وصولها لحارس مرمى الفريق عمرو شعبان ليطلق احمد حمدى حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم زعيم الغربية على ايسترن كومبانى بهدف دون مقابل.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 9 مباريات والهزيمة فى 5 مباريات.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السابع عشر وقبل الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدها من 17 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 30 هدفا.