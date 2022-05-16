شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الوداد المغربى السابق: وجودنا فى النهائى "شيء معتاد".. وجمهورنا خلف الفريق في أي ملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أجدو، نجم منتخب المغرب والوداد السابق، صعوبة مواجهة فريقه القديم مع الأهلي في النهائي بدوري أبطال الأفريقى.

وقال أجدو في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وأنت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق: "وجود الوداد في نهائي دوري الأبطال أصبح شيئًا اعتياديًا فهو خلال السنوات الأخيرة يتواجد دائمًا".

وأضاف نجم منتخب المغرب والوداد السابق: "الأهلي فريق كبير ويمتلك لاعبين كبار مثل محمد الشناوي وبدر باتون ومدرب كبير جدًا ويمتلك ألقاب كثيرة فهو منافس ليس سهلاً.. وقال الأهلي يتعاقد مع لاعبين كبار ولا يجلب سوي الصفقات الكبيرة وهو صاحب الرقم الأكبر في التتويج بأفريقيا".

وأوضح أجدو: "بحكم أنني لاعب في الوداد سابقا اتمني تتويج الوداد فهو يمتلك لاعبين كبار أيضًا ومدرب كبير جدًا".

وعن خوض المباراة في ملعب الأمير مولي عبد الله بدلا من مركب الخامس رد قائلاً: "لن يفرق أي ملعب منهما جماهير الوداد ستكون خلف الفريق بكل قوة وسيكون الملعب ممتلئ عن آخره".

واختتم نجم منتخب المغرب والوداد السابق حديثه أتمنى أن تليق المباراة باسم الفريقين والأفضل يفوز بها.