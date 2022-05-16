شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على بلبيس بهدف نظيف "وديًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على بلبيس بهدف نظيف أحرزه سايكو كونتيه، فى المباراة الودية التى أقيمت عصر الإثنين على ملعب الإسماعيلية، تحضيرًا لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.

لعب الإسماعيلى بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وأحمد مصطفي ومحمد نصر ومحمود البدري ومحمد دسوقي فى خط الدفاع وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع ومدحت فقوسه وسايكو كونتيه فى خط الوسط وكارميلو ألجاراناز فى خط الهجوم.

وفى الشوط الثاني شارك كل من عمر رضوان فى حراسة المرمي ومحمود عبد الله وشادي ماهر وعبد الله محمد ومروان حمدي وخالد النبريصي ومحمود عبد العاطي دونجا وجان موريل وحازم مرسي وأبو بكر حمزة وحسن صابر.

وسعي الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين من خلال الاطمئنان على أعضاء الفريق الذين لم يشاركوا فى المباراة الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا بجانب منحهم حساسية اللقاءات تحسبا للإستعانة بخدمات أي منهم.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لملاقاة البنك الأهلى يوم الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة العشرين من عمر المسابقة المحلية.