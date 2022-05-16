شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: أزمة حقيقية للمحترفين بسبب القيد.. ولا توجد عروض لرفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، عن وجود مشكلة حقيقية تخص لاعبيه المحترفين أوروبيا والمعارين بسبب عودتهم لأنديتهم وعدم وجود فترة قيد حالياً.

وقال نادر شوقي، فى تصريحاته لبرنامج "فى الملعب وأنت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق، "العالم كله فترة الانتقالات معروفة ومحددة باستثناء مصر، الآن أحمد ياسر ريان إذا لم يجدد مع ألتاى سيجلس فى البيت، وبعيدا عن كرة القدم لمدة 3 أشهر".

وأضاف شوقى، "نبحث مع مسئولي الأهلي خلال الفترة المقبلة تجديد إعارته أو البحث له عن نادٍ آخر، فنحن نعاني بسبب انتهاء الموسم فى مصر فى شهر أغسطس وابتداء الموسم الجديد فى أكتوبر".

وتابع شوقى، "نعانى من مشكلة أخرى وهي عدم احتراف لاعبين جدد من النادى الذى ينافس على ألقاب سيجعل لاعبه يرحل".

وعن مفاوضات القطبين مع أحمد رفعت قال، "أحمد رفعت يلعب فى نادٍ محترم ومن خلاله انضم للمنتخب، وعقده مع فيوتشر مازال فيه موسمين ولا يوجد أى مفاوضات فى الوقت الحالي ."