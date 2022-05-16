شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى بالدورى حال تأهل الأحمر لنهائى الكأس القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة فى الأسبوع الـ18 بالدورى والمحدد لها يوم 20 يوليو المقبل حال تأهل النادى الأهلى للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر القديم والمقرر لها يوم 21 يوليو.

فى السياق ذاته، حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة 26 يونيو المقبل موعدًا لمباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم القديم 2020 - 2021، باستاد القاهرة الدولى، وتقام المباراة فى التاسعة والنصف مساءً.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مواعيد بطولتي كأس مصر، حيث تم تحديد يوم 21 يوليو موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020 / 2021.

كما تم تحديد 2 يوليو موعدًا لمباراة الدور قبل النهائي لكأس مصر باستاد القاهرة، حيث ينتظر فريق بتروجت الفائز من الأهلي و بيراميدز.

فيما حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة 12 يونيو المقبل موعدًا لمباراة النادى الأهلى أمام المصرى بالسلوم فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالى باستاد السلام، بينما يلتقى الزمالك نظيره الداخلية فى نفس الدور 13 يونيو باستاد القاهرة.

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالى 2021 - 2022 فى الفترة من 3 حتى 8 يوليو المقبل.