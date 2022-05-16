شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات نارية تنتظر الزمالك فى الدور الثانى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الزمالك 5 مباريات قوية فى الدور الثانى من منافسات بطولة الدورى، حيث سيواجه الفريق الأبيض نظيره سموحة وفيوتشر وبيراميدز وفاركو والمصرى البورسعيدى.

وجاءت مواعيد مواجهات الزمالك الخمسة كالتالى..

الجولة 26.. الأحد 24/ 7/ 2022.. الزمالك × سموحة على ستاد القاهرة.. الساعة 9:00

الجولة 27.. الخميس 28/ 7/ 2022.. فيوتشر × الزمالك على ستاد السلام.. الساعة 9:00

الجولة 28.. الاثنين 1/ 8/ 2022.. الزمالك × بيراميدز على ستاد القاهرة.. الساعة 9:00

الجولة 31.. الجمعة 19/ 8/ 2022.. فاركو × الزمالك على ستاد الإسكندرية.. الساعة 9:00

الجولة 33.. أحد أيام 26 – 27/ 8/ 2022.. المصرى × الزمالك على ستاد برج العرب

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، فاز في 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.