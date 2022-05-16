شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات الأهلي المتبقية فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات برابطة أندية الدوري المصري الممتاز عن باقي مباريات بطولة الدوري، بعدما خاضت الأندية 18جولة.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري لنهاية الموسم على النحو الآتي:

الجونة ضد الاهلي يوم الثلاثاء 5 يوليو على ملعب الجونة الساعة 9 مؤجل من الجولة التاسعة.

الأهلي ضد فيوتشر يوم الثلاثاء 12 يوليو على ملعب السلام الساعة 9 الجولة 24

بيراميدز ضد الأهلي يوم السبت 16 يوليو على ستاد الدفاع الجوي الساعة 9 الجولة 25

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم 20 يوليو على ستاد برج العرب الساعة 9 مؤجلة من الجولة 18، وحال وصول المارد الأحمر لنهائي كأس مصر موسم 2020-2021 يتم تاجيل المباراة ليوم 18 أغسطس

الأهلي ضد الجونة في استاد السلام يوم 24 يوليو في الجولة 26

المقاولون العرب ضد الأهلي في ستاد عثمان أحمد عثمان يوم 30 يوليو في الجولة 27

الأهلي ضد فاركو يوم 2 أو 3 أغسطس على ستاد السلام الساعة 9 الجولة 28

الأهلي ضد الاتحاد السكندري يوم يوم 6 أو 7 أغسطس في برج العرب الساعة 6 ونصف في الجولة 29؛ وحال صعود الأحمر ‘إلى السوبر الإفريقي يتم تأجيل المباراة ليوم 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري يوم 10 أغسطس على ملعب برج العرب الساعة 9 الجولة 30

الشرقية للدخان ضد الاهلي يوم 20 أغسطس على ستاد المقاولون العرب الساعة 9 الجولة 31

الأهلي ضد إنبي لم يتحدد الموعد الجولة 32

طلائع الجيش ضد الأهلي لم يتحدد الموعد الجولة 33

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا لم يتحدد الموعد الجولة 34