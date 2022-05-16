شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أوباما وضم حفنى وأوناجم لقائمة الزمالك لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة فريقه استعدادًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك كلاً من..

فى حراسة المرمى.. محمد أبو جبل - محمد عواد

فى الدفاع.. محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثى.

فى الوسط.. إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد زيزو - أيمن حفنى.

فى الهجوم.. عمر السعيد - سيف الجزيرى - سيف جعفر.

وشهدت القائمة ضم أيمن حفنى ومحمد أوناجم، مع عودة يوسف أوباما بعد انتهاء الإيقاف، وغياب شيكابالا للإصابة، وطارق حامد للإيقاف.

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب مسابقة الدوري العام، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، فاز في 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.