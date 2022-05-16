شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية، اليوم الإثنين، جدول مباريات الدوري الممتاز بداية من مواجهات الجولة الـ24 بالمسابقة وحتى الجولة الأخيرة الـ34. وتبدأ مواجهات الجولة الـ24 بالدوري بداية من 12 يوليو المقبل، فيما تُقام مواجهات الجولة 25 فى 16 من الشهر ذاته.

وقررت رابطة الأندية إقامة مباراة الأهلي والزمالك فى الجولة الـ20 من الدوري المصرى يوم 19 يونيو المقبل.