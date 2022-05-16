شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة طائرة الأهلي والترجي فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لأندية الطائرة المقامة فى تونس اجتماعًا تنسيقيًّا لمباراة الأهلي والترجي، التى تقام فى السادسة مساءً فى نهائي البطولة، بحضور مندوبي الفريقين للاتفاق على كافة الإجراءات الخاصة بالمباراة.

وحضر الاجتماع خالد أبو زينة المدير الإداري للفريق، وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والترتيبات الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين صالة قليبية التى تستضيف اللقاء، والنزول لعملية الإحماء فى أرض الملعب.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على العديد من الضوابط الخاصة باللقاء لضمان خروج المباراة النهائية في أجواء من الروح الرياضية التي تعكس قيمة الناديين الكبيرين.