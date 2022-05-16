شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من الأهلى إلى الاتحاد الجزائري ونادي وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وآخر مماثلًا إلى رئيس نادي وفاق سطيف، لتوجيه الشكر والتحية لهما وللجماهير الجزائرية، لما لاقته بعثة الأهلي من اهتمام ورعاية، وكرم ضيافة طوال فترة تواجدها في بلدها الثاني الجزائر الشقيق.

وأبدى النادي الأهلي امتنانه للأشقاء على حسن الاستقبال والروح الرياضية والأجواء الطيبة التي جرت فيها مباراة العودة في نصف نهائي دوري الأبطال بين الشقيقين الأهلي ووفاق سطيف.

وتمنى النادي كل التوفيق للكرة الجزائرية والقائمين عليها، ولنادي وفاق سطيف وجماهيره المحبة لكرة القدم.

كما أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى نادي ليفربول الإنجليزي، يهنئه وجماهيره بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. وأكد النادي فى خطابه على عظيم شكره وامتنانه وجماهيره على اللفتة الرائعة التى قام بها لاعبو ليفربول، وعلى رأسهم ابن مصر محمد صلاح، أثناء احتفالهم بالكأس مع نجم الأهلي ومصر مؤمن زكريا.

تلك اللحظة التى لمست القلوب وعكست عراقة النادي الإنجليزي، وقيمة ابن مصر محمد صلاح الذى يفخر جميع المصريين بالمكانة الرفيعة والنجاح الباهر الذى يحققه مع ناديه فى كل البطولات.

وجدد النادي شكره لكل منظومة نادي ليفربول إدارة ومدربين وجماهير، وخص بالشكر النجم الكبير محمد صلاح، وتمنى لهم التوفيق.