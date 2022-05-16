شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الإسماعيلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، جدول باقي مباريات الإسماعيلي حتى الأسبوع الـ 31 ضمن منافسات الدوري العام موسم 2021/ 2022.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لملاقاة البنك الأهلي عصر الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ 20 من عمر المسابقة المحلية، كما تم تحديد فى وقت سابق مواعيد مباريات الفريق أيضًا ضد الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة خلال شهري مايو الجاري ويونيه القادم.

وجاء الجدول الجديد لمباريات الدراويش علي النحو التالي:

* الجولة الـ 24 .. الإسماعيلي × سموحه يوم 13يوليو بملعب الإسماعيلية فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

* الجولة الـ 25.. الإسماعيلي × فيوتشر يوم 16 يوليو بملعب السلام بالقاهرة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

* الجولة الـ 26.. الإسماعيلي × بيراميدز يوم 24 يوليو بملعب الإسماعيلية فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

* الجولة الـ 27.. الإسماعيلي × الجونة يوم 28 يوليو بملعب خالد بشارة بالجونة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

* الجولة الـ 28.. الإسماعيلي × مصر المقاصة يوم 1 أغسطس بملعب الإسماعيلية فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

* الجولة الـ 29.. الإسماعيلي × فاركو يوم 5 أغسطس بملعب الإسكندرية فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

* الجولة الـ 30.. الإسماعيلي × الاتحاد يوم 11 أغسطس بملعب الإسماعيلية فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

* الجولة الـ 31.. الإسماعيلي × المصري يوم 18أغسطس بملعب برج العرب بالإسكندرية فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.