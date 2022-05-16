شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباراة الأهلى والجونة المؤجلة من الأسبوع الـ9 بالدورى يوم 5 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراة الأهلى والجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع بالدورى يوم 5 يوليو المقبل فى تمام التاسعة مساء على استاد خالد بشارة بالجونة.

فى السياق ذاته، حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة 26 يونيو المقبل موعدًا لمباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم القديم 2020 - 2021، باستاد القاهرة الدولى، وتقام المباراة فى التاسعة والنصف مساءً.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مواعيد بطولتي كأس مصر، حيث تم تحديد يوم 21 يوليو موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020 / 2021.

كما تم تحديد 2 يوليو موعدًا لمباراة الدور قبل النهائي لكأس مصر باستاد القاهرة، حيث ينتظر فريق بتروجت الفائز من الأهلي و بيراميدز.

فيما حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة 12 يونيو المقبل موعدًا لمباراة النادى الأهلى أمام المصرى بالسلوم فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالى باستاد السلام، بينما يلتقى الزمالك نظيره الداخلية فى نفس الدور 13 يونيو باستاد القاهرة.

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالى 2021 - 2022 فى الفترة من 3 حتى 8 يوليو المقبل.