قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش.. عودة أوناجم وغياب طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك فريق طلائع الجيش غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ19 للمسابقة.

وشهدت قائمة الزمالك غياب طارق حامد للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كما يستمر غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا" للإصابة.

وعاد إلى القائمة المغربي محمد أوناجم بعد استبعاده مؤخرا بقرار فني، بالإضافة إلى إمام عاشور بعد انتهاء عقوبة إيقافه لتراكم البطاقات.

وضمت القائمة 20 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا.

وسط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفني – سيف جعفر.

وفي الهجوم: عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة بعد الخسارة أمام إنبي في الجولة الماضية، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 23 نقطة.