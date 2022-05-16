بالمواعيد.. جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن اتحاد الكرة عن انتهاء منافسات النسخة الحالية من دوري we المصري يوم 30 أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد أعلن قبل 3 أسابيع تقريبا جدول مباريات الدوري حتى الجولة 23، على أن يتم تحديد مواعيد باقي الجولات لاحقا.

ونرصد في هذا التقرير جدول مباريات الأهلي من الجولة الـ 18 بداية الدور الثاني وحتى نهاية مسابقة الدوري.

جدول مباريات الأهلي:

الجولة الـ18

الأهلي والإسماعيلي (تأجلت)

الأربعاء 18 مايو

الجولة الـ19

البنك الأهلي والأهلي.. ستاد المقاولون العرب (8 مساء)

السبت 21 مايو

مباراة (مؤجلة) من الجولة الـ15

إنبي والأهلي.. ستاد المقاولون العرب (9 مساء)

الأربعاء 25 مايو

مباارة مؤجلة من الجولة الـ14

الأهلي وإيسترن كومباني.. ستاد السلام ( 8 مساء)

الأحد 29 مايو (تم تأجيلها)

الجولة الـ21

المقاولون العرب والأهلي.. ستاد المقاولون العرب (9 مساء)



الأحد 19 يونيو

الجولة الـ20 (مؤجلة)

الأهلي والزمالك.. ستاد السلام (8 مساء)

الأربعاء 22 يونيو

الجولة الـ22

الأهلي وغزل المحلة.. ستاد السلام (9:30 مساء)

الأربعاء 29 يونيو

الجولة الـ23

سموحة والأهلي.. ستاد الإسكندرية (9:30 مساء)



5 يوليو

الجونة والأهلي (الساعة 9 مساءً)

12 يوليو

الأهلي - فيوتشر ( 9 مساء )

17 يوليو

بيراميدز - الأهلي ( 9 مساءً)

20 يوليو

الأهلي - الإسماعيلي

24 يوليو

الأهلي - الجونة (6:30 مساءً).

27 يوليو

مصر المقاصة والأهلي (الساعة 9 مساءً)

30 يوليو

المقاولون - الأهلي

2أو 3 أغسطس

الأهلي- فاركو ( 9 مساءً)



6 أو 7 أغسطس

الاتحاد - الأهلي (6:30 مساءً)

10 أغسطس

الأهلي - المصري

20 أغسطس

إيسترن - الأهلي ( 9 مساءً)

23أو 24 أغسطس

الأهلي - إنبي

26 او 27 أغسطس

طلائع الجيش - الأهلي

29 أو 30 أغسطس

الأهلي - سيراميكا