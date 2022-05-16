بعد إعلان الرابطة.. جدول مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت رابطة الأندية المصرية جدول مباريات دوري we المصري موسم (2021-2022)، من الجولة 24 وحتى نهاية الدوري.

وسبق وأعلنت رابطة الأندية جدول مباريات الدوري من الجولة 18 وحتى الجولة 23 من الموسم الحالي.

جدول مباريات الزمالك من الجولة 18 إلى 23 في الدوري المصري (2021-2022):

الجولة 19: طلائع الجيش والزمالك - 17 مايو - ستاد القاهرة

الجولة 21: الإسماعيلي والزمالك - 28 مايو - ستاد القاهرة

الجولة 20: الزمالك والأهلي - 19 يونيو - ستاد السلام (مؤجلة)

الجولة 22: الزمالك والبنك الأهلي - 22 يونيو - ستاد المقاولون العرب

الجولة 23: سيراميكا كليوباترا والزمالك - 28 يونيو - ستاد القاهرة

جدول مباريات الزمالك من الجولة 24 إلى 34 في الدوري المصري (2021-2022):

الجولة 24 الزمالك والمقاولون العرب 12 يوليو 6.30

الجولة 25 الزمالك وغزل المحلة 16 يوليو 6.30

الجولة 26 الزمالك وسموحة 24 يوليو 9:00

الجولة 27 فيوتشر والزمالك 28 يوليو 9:00

الجولة 28 الزمالك وبيراميدز 1 أغسطس 9:00

الجولة 29 الجونة والزمالك 5 أغسطس 9:00

الجولة 30 الزمالك ومصر المقاصة 8 أغسطس 9:00

الجولة 31 فاركو والزمالك 19 أغسطس 6.30

الجولة 32 الزمالك والاتحاد 23-24 أغسطس

الجولة 33 المصري والزمالك 26-27 أغسطس

الجولة 34 الزمالك وإيسترن كومباني 29-30 أغسطس