مواعيد بطولتي الكأس.. مفارقة تاريخية للأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات بطولتي كأس مصر للموسم الماضي والجاري، على أن تستأنف المباريات بداية من شهر مايو الجاري.

الجدول شهد مفارقة تاريخية، حيث سيلعب الأهلي والزمالك في بطولتي الكأس للموسم الماضي والموسم الحالي في نفس الفترة الزمنية للمرة الأولى في التاريخ.

الأهلي سيلعب ضد بيراميدز يوم 26 يونيو على استاد القاهرة في ربع نهائي كأس مصر 2020-2021، وقبلها سيواجه المصري بالسلوم يوم 12 يونيو ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر 2021-2022.

وسيخوض الزمالك نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي يوم 23 مايو ضد أسوان على استاد المقاولون العرب، بينما سيلعب ثمن نهائي بطولة الكأس للموسم الحالي يوم 13 يونيو المقبل ضد الداخلية على استاد القاهرة.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي مع بتروجيت يوم 2 يوليو، على أن تقام المباراة النهائية ضد الفائز من الزمالك وأسوان يوم 21 يوليو.