"عقوبة بسبب لقاء الأهلي".. كاف يعلن قرارات انضباطية ضد الرجاء والوداد والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف"، مساء اليوم الإثنين، عقوبات ضد نادي الوداد المغربي، بسبب مخالفة اللوائح خلال مباراتي ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفرض كاف غرامة مالية ضد نادي الوداد المغربي قدرها 8 آلاف دولار أمريكي بسبب قيام جماهيره برمي الزجاجات خلال المباراة، وفرض غرامة مالية أخرى قدرها 10 آلاف دولار على النادي لاقتحام الملعب وعدم الالتزام بالإجراءات الأمنية في مباراة ربع نهائي دوري الأبطال.

وكان كاف قد فرض عقوبة تخفيض عدد الجماهير في استاد محمد الخامس بحد أقصى 30 ألف متفرج خلال نصف النهائي ضد الوداد، لعدم الامتثال وتطبيق القواعد الأمنية لكن النادي المغربي عاد وخالف اللوائح لتوقع عليه بعد ذلك عقوبة جديدة بخوض مباراتين بدون جماهير مع إيقاف التنفيذ.

وفرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقوبة ضد الوداد المغربي اللعب مباراتين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ في أقرب مواجهتين للفريق بالبطلولات الإفريقية.

ونجح الوداد في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، ليواجه الأهلي في نهائي البطولة يوم 30 ماريو الجاري.

وفي سياق متصل، قرر كاف معاقبة الرجاء المغربي بسبب سوء سلوك الجماهير خلال مواجهة فريقه أمام الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقامت جماهير الرجاء بإلقاء بعض الأشياء في الملعب واستخدموا قنابل الدخان والمفرقعات النارية والليزر في مباراتهم ضد الأهلي، بالإضافة إلى ذلك، تم تجاوز سعة الملعب بشكل كبير، ليقرر كاف معاقبة الفريق المغربي باللعب مباراتين بدون جماهير وفرض غرامة مالية قدرها 24 ألف دولار.

وفي مباراة نهضة بركان والمصري بالكونفدرالية الإفريقية، عاقب كاف النادي البورسعيدي، بإيقاف محمود جابر المدير الإداري للمصري لمدو ستة شهور بجانب غرامة مالية تقدر بـ10 آلاف دولار.

وتعرض مجدي تراوي مدرب المصري للإيقاف أربع مباريات وغرامة 10 آلاف دولار، وإيقاف ثنائي الفريق فريد شوقي ومحمد عبد اللطيف "جريندو" أربع مباريات وغرامة 10 آلاف دولار.

وكان فريق المصري البورسعيدي تلقى خسارة من نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب دور الثمانية، حيث كان الفريق الساحلي فاز ذهابًا بنتيجة (2-1) على ملعب "برج العرب".

وشهدت مباراة الإياب احتجاجات من جانب فريق المصري على قرارات الحكم التونسي الصادق السالمي عقب نهاية المباراة، ليقرر "كاف" إصدار عدة عقوبات ضد ممثل مصر في الكونفدرالية.