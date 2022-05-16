بسبب التلاعب بنتائج المباريات.. إيقاف فيليكس نجم الأهلي والزمالك الأسبق لمدة عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير صحفية غانية، عن تورط أحمد فيليكس لاعب الأهلي والزمالك السابق، في قضية تلاعب بنتائج المباريات في الدوري الغاني لكرة القدم، تلقى على إثرها عقوبة بالإيقاف لمدة عامين.

وأوضح موقع "ghanasoccernet" الغاني، أنه تم إيقاف فيليكس أبواجي لمدة عامين

لمدة عامين بعد إدانته بالتلاعب في نتائج مباريات.

وأشار إلى أن المدرب فيليكس ممنوع من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 24 شهرًا وفقًا للوائح الاتحاد الغاني لكرة القدم.

ولعب أحمد فيلكس للأهلي في صفوف الأهلي بين 1993 و1998، ثم لعب موسم واحد في صفوف الزمالك 2001-2002.