مصدر لمصراوي: تضاؤل فرص ياسر إبراهيم أمام البنك الأهلي.. وموقف ديانج مُرتبط بحالة السولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصد داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات حالة مصابي الفريق قبل مواجهة البنك الأهلي المقبلة ضمن منافسات دوري we المصري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن فرص ياسر إبراهيم في اللحاق بمباراة البنك الأهلي تضائلت، وفحص طبي نهائي يحدد موقفه من المباراة.

وأوضح، أن الفحص الطبي الذي سيخضع له ياسر إبراهيم سيحديد موقفه بناء علي نتيجة الأشعة.

وأشار إلى أن موقف اللاعب عمرو السولية غير واضح للجهاز الفني وسيتم حسم أمره في حالة مشاركته اليوم في المران لأو على أقل تقدير غدا.

وأكد، أن المالي أليو ديانج لاتزال فرصته قائمة في اللحاق بالمباراة القادمة، حيث يعاني من آلم بسيط في الركبة، لافتا أنه في حالة عودة السولية قد يقرر الجهاز الفني إراحة اللاعب أو على الأقل مشاركته كبديل.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل أمام وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 2-2، ليتأهل إلى المباراة النهاية بنتيجة 6-2 بمجموعة المباراتين.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، يوم 30 مايو الجاري بالمغرب، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحثا عن اللقب الثالث له على التوالي والحادي عشر في تاريخ مشاركته بالبطولة.