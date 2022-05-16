كلوب يتحدث عن.. نهائي دوري الأبطال.. ومنافسة السيتي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يرى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه ليس المرشح الأوفر حظا للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأن ريال مدريد، خصمه في المباراة النهائية، هو المرشح الأقرب.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا (2021-2022) يوم 28 مايو الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ساوثهامبتون في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي: "سيكون أمرا هائلا إذا فزنا في غضون أسبوعين بنهائي دوري أبطال أوروبا، لكننا نلعب مع الفريق الأكثر خبرة في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "لسنا الفريق المرشح للقب، ريال مدريد فاز بلقب الدوري بالفعل ويلعب بأريحية أكبر، بينما لا يزال يتعين علينا خوض مباراتين ذات أهمية قبل خوض النهائي".

كان ريال مدريد قد حسم لقب الدوري الإسباني نهاية أبريل الماضي، بينما لا يزال ليفربول ينافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

وتحدث المدرب الألماني عن اختياراته للتشكيل الأساسي في مباراة ساوثهامبتون، فقال: "ساوثهامبتون سيحاول التغلب علينا لذا يجب أن نتأكد من أننا سنتمكن من التعامل معهم، غدا سنرى من سيلعب أساسيا بعد 120 دقيقة (أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد)".

وتابع: "هذه هي المباراة رقم 60 لنا هذا الموسم، متى كانت آخر مباراة لعبها ساوثهامبتون؟ قبل 10 أو 12 يوما؟".

وأردف: "لعبنا 120 دقيقة فقط قبل يومين، 30 دقيقة إضافية أحدثت فرقا كبيرا، لدينا الكثير من القرارات وسنقوم بتشكيل فريق له هدف واحد هو محاولة الفوز بالمباراة في ساوثهامبتون".

واستمر: "قد يفتقدون إلى إيقاع اللعب، لكننا أيضا قد نفقد هذه الميزة إذا أجرينا تغييرات في التشكيل، سيصبح جديدا تماما".

وأشار مدرب ليفربول إلى أن فابينيو لن يتمكن من اللحاق بمباراة ساوثهامبتون، مع العلم أن عملية تعافيه من الإصابة تسير على نحو جيد.

فيما لم يتطرق كلوب لموقف محمد صلاح من المشاركة ضد ساوثهامبتون، بعد إصابته في النهائي أمام تشيلسي.

وفي ختام تصريحاته تحدث كلوب عن المنافسة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، حيث قال: "لا أعرف آخر مرة خسروا فيها نقطتين على التوالي، يجب أن يلعب أستون فيلا في منتصف الأسبوع (مع بيرنلي) وهم لم يعتادوا على ذلك، لا أتوقع أن يخسر سيتي النقاط هناك".

وكان مانشستر سيتي أهدر نقطتين بتعادله (2-2) مع وست هام يونايتد، ليكتفي برفع رصيده إلى 90 نقطة في صدارة ترتيب بريميرليج مع تبقي مباراة واحدة له، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي تتبقى له مباراتان.