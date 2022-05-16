قناة مجانية تنقل نهائي بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة بين الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين، عندما يلتقي مع فريق الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في تونس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على صالة قليبية، ويسعى "رجال طائرة الأهلي" لتحقيق الفوز من أجل التتويج باللقب.

وحقق فريق الأهلي للكرة الطائرة رجال فوزًا مهمًّا على حساب فريق بورت دوالا الكاميروني بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل يوم الأحد في الدور نصف النهائي من البطولة.

وأعلنت قناة النادي الأهلي، في وقت سابق، عن حصولها على حقوق بث وإذاعة مباريات الدور نصف النهائي والنهائي للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليا فى تونس.