شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز محمد محمود لحل أزمة خط الوسط أمام البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، لاعبه محمد محمود نجم خط وسط المارد الأحمر للظهور فى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراة البنك الأهلى بالدوري، لحل أزمة غيابات لاعبى خط الوسط، ويعيش موسيمانى حالة من القلق بسبب الإصابات التى ضربت لاعبي الفريق، وتحديدًا خط الوسط، قبل مواجهة البنك الأهلى بالدورى، وتكمن الأزمة فى عدم انهاء عمرو السولية برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابته فى العضلة الخلفية، بجانب شكوى المالى أليو ديانج من آلام فى الركبة، وعدم جاهزية حمدى فتحى الذى يعانى من آلام فى الحوض.

ويستأنف فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تدريباته اليوم، الاثنين، باستاد مختار التتش، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس الأحد عقب التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا وتخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى 6-2 بمجموع المباراتين ليضرب موعداً مع الوداد المغربى.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وهى المباراة التى يتطلع فيها لحصد النقاط الثلاث لتصحيح مساره بالمسابقة المحلية بعدما تعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى مؤخرا بثنائية ليمنح الأهلى هدية جديدة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10.