شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحرك لحسم صفقة جون إيبوكا قبل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك التحرك لحسم صفقة النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي، خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى متميز مؤخرا، وأصبح محط أنظار معظم أندية الدورى الممتاز.

ويرغب الزمالك فى حسم صفقة جون إيبوكا وضم اللاعب من إنبى، قبل الأهلى الذى تحرك هو الآخر لحسم الصفقة لصالحه، لاسيما أن الزمالك كان سبق الأحمر فى التحرك نحو ضم اللاعب.

ونجح إيبوكا فى لفت الأنظار بشدة بعد تألقه اللافت بقميص إنبي هذا الموسم ونجاحه في إحراز 9 أهداف حتي الآن ليدخل المنافسة على لقب هداف الدوري بعد ملاحقته لمتصدر قائمة الهدافين أحمد سيد زيزو والذي أحرز حتي الآن 11 هدفا.

ويعتبر إيبوكا صاحب الـ 25 عاماً من أبرز الأجانب في الدوري المصري، حيث يؤدي بشكل جيد تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان من الموسم الماضي.