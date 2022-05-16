شكرا لقرائتكم خبر عن نادي زد الرياضي ينظم يومًا مفتوحًا للتنس لدعم محاربات السرطان وذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقًا من الدور المجتمعي لنادي زد الرياضي ، نظم النادى يومًا مفتوحًا للتنس بمجمع ملاعب زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد بالتعاون مع مستشفى بهية وأبطال التنس على الكراسي المتحركة ، ويأتي ذلك في إطار إيمان النادي بأهمية المسئولية المجتمعية للأندية الرياضية لخدمة أبناء الوطن، من خلال دعم العديد من فئات المجتمع وتماشيًا مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع متكاتف يتميز بالمساواة ومساندة شرائح المجتمع وفئاته الأولى بالرعاية.

واشتمل اليوم المفتوح، الذي بدأت فعالياته يوم الخميس الموافق 12 مايو واستمرت لمدة يومين حتى يوم الجمعة 14 مايو، على العديد من الأنشطة والفقرات الترفيهية بحضور حوالي 300 مشترك، بالإضافة إلى تقديم العديد من المناقشات والمحادثات حول الطريق إلى الإحتراف والنجاح بالرغم من أى صعوبات قد تواجه الاعبين، كما تم اختتام الإحتفالية بجولة ترفيهية بحديقة زد بارك بمدينة الشيخ زايد، وشارك في الاحتفالية عددًا من مسئولي زد على رأسهم الكابتن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضي وجميع أعضاء الجهاز الفني الخاص بأكاديمية زد للتنس، وأبطال رياضة التنس من بينهم كريم زاهر مدير أكاديمية زد للتنس، كريم مأمون بطل تنس ومدرب بأكاديمية زد للتنس، وعلا أبو ذكري بطلة تنس ومدربة بأكاديمية زد للتنس.

وفي ذلك الإطار قال الكابتن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضي، إن نادي زد يضع المسئولية المجتمعية ضمن أولويات استراتيجية النادي لتطوير الرياضة في مصر، من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات متنوعة تستهدف دعم فئات المجتمع المختلفة وتشجيع ذوي الهمم والأطفال على ممارسة الرياضة ومواجهة تحديات الحياة، مؤكدًا أن النادي لن يدخر جهدًا في تنظيم أو رعاية أية فعاليات تستهدف دعم الفئات المختلفة من المجتمع.

ومن جانبه قال الكابتن كريم زاهر مدير أكاديمية زد للتنس، إن نادي زد يدعم ممارسة ذوي الهمم للرياضة بصفة عامة والتنس على وجه الأخص، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن النادي سبق أن نظم بطولة زد للتنس على الكراسي المتحركة العام الماضي، ويسعى خلال الفترة المقبلة لتشجيع أصحاب القدرات الخاصة على المشاركة في بطولات ينظمها النادي بهدف إلقاء الضوء على قدرات ذوي الهمم المتعددة ، لإيمانه بتميزهم بالعديد من المجالات علميًا ورياضيًا.

والجدير بالذكر أن نادى زد الرياضى قد سبق ونظم أول بطولة للتنس على الكراسي المتحركة فى العام الماضي وشارك بالبطولة 24 لاعبًا موزعين بين 12 لاعبًا ذكور ومثلهم إناث، واعتزم النادي إقامة بطولة زد للتنس على الكراسي المتحركة سنويًا ، وذلك ضمن جهود نادي زد لتشجيع ذوي الهمم على ممارسة الرياضة الاحترافية والمشاركة بالبطولات والمحافل المحلية والدولية أيضاً.

نبذة عن مجمع ملاعب زد الرياضي بالشيخ زايد

يمتد مجمع زد الرياضي على مساحة تصل إلى 10 أفدنة، مصممًا وفقًا لأحدث المعايير الدولية الرياضية، لتشمل مختلف الرياضات والفعاليات. يضم المجمع ملعب لكرة القدم (11 لاعب) تم تصميمه ليقدم أعلى جودة. بالإضافة إلى ملعب كرة خماسية. كما يضم 4 ملاعب لرياضة "بادل " مزودة بالكامل بأحدث التقنيات، إحداهما ملعب بانورامي، و4 ملاعب أخرى للتنس معتمدة من الاتحاد الدولي ITF. أما بالنسبة لرياضة الاسكواش، يحتوي المجمع على ثلاثة ملاعب للاسكواش.