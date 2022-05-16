شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكاراتيه تعود من المغرب غدا بـ13 ميدالية فى الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب الكاراتيه إلى القاهرة غدا، الثلاثاء، قادمة من المغرب، بعد التتويج بـ 13 ميدالية متنوعة بمنافسات الدورى العالمى التى أقيمت فى الفترة من 13 إلى 15 مايو الجارى.

وتوج لاعبو منتخب الكاراتيه بـ13 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، مقسمة إلى 5 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات.

وحقق الذهبيات كل من ريم أحمد، دهب ياقوت، عبدالله ممدوح، يوسف عماد، وطه طارق، وعلى مستوى الفضيات والتى وصلت إلى 5 ميداليات تحققت عن طريق أحلام حمدي ، منه شعبان ، محمد صلاح ، أحمد أيمن بالإضافة إلى علي الصاوي، وفيما يخص البرونزيات فاحرزها كل من فريال أشرف، حبيبة حلمي، حازم أحمد .