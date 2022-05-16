شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. 4 مواهب جديدة تفرض نفسها على المنتخب قبل انطلاق رحلة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت بعض المواهب نفسها على المنتخب الوطني قبل الظهور الأول لإيهاب جلال فى قيادة الفراعنة، استعداداً لمباراتي غينيا وإثيوبيا فى أول جولتين بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيت كوت ديفوار منتصف العام الجاري.

وينطلق معسكر منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، يوم 30 مايو الجارى، واستجاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبناءً على طلب الاتحاد المصري، قرر الكاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وتقرر إقامة مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومي 5 و 9 يونيو المقبل بدلا من 2 و 6 من نفس الشهر كما كان مقررا.

ورفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة مصر وإثيوبيا على أى ملعب فى إثيوبيا بعد مخاطبة اتحاد الكرة للكاف ورفضه إقامة المباراة هناك.

وفي التقرير التالى نرصد أبرز 4 مواهب جديدة مرشحة للظهور مع إيهاب جلال بالمنتخب:

أحمد عاطف

دخل أحمد عاطف مهاجم فيوتشر دائرة اهتمامات الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة إيهاب جلال، بعدما قدم اللاعب مستويات مميزة الفترة الأخيرة، وجاءت أرقام المهاجمين فى صالح أحمد عاطف، حيث لعب المهاجم الصاعد 10 مباريات فقط هذا الموسم نجح فى تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدف.

أحمد عبد القادر

قدم أحمد عبد القادر نفسه بصورة مميزة مع الأهلي هذا الموسم، حيث لعب الجناح الطائر وصانع الألعاب 25 مباراة نجح خلالها فى تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلها، رغم أنه لا يشارك بصفة أساسية فى كل المباريات، كما له بصمات واضحة فى فك التكتلات الدفاعية للمنافسين من خلال مراوغاته وموهبته الكبيرة.

أحمد رفعت

توهج أحمد رفعت بصورة لافتة مع فيوتشر هذا الموسم، حيث لعب 15 مباراة مع فريقه بالدوري نجح خلالها فى تسجيل 5 أهداف وصناعة مثلها، كما له بصمات واضحة فى تشكيل الفريق تحت القيادة الفنية لعلي ماهر الذى نجح في توظيف اللاعب لاستغلال إمكانياته.

محمد إبراهيم

لعب صانع ألعاب سيراميكا 18 مباراة مع فريقه هذا الموسم، فهو لاعب أساسي لا غنى عنه في الفريق ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف حاسمة وصناعة أربعة أهداف أخرى، كما أنه يعد أبرز لاعبى الوسط المهاجم وصانع الألعاب في مصر ويجيد اللعب على الجناح ما يمنح مدربيه مرونة تكتيكية كبيرة في توظيفه.