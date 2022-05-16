شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يحدد طلباته من الأهلى فى صفقة بيع أحمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو نادي فيوتشر طلب نظرائهم فى الأهلي الخاص بشراء أحمد عاطف مهاجم الفريق، والذى أصبح أحد أهم المطلوبين داخل القلعة الحمراء، بعد تألقه الكبير هذا الموسم، ومن المقرر أن يفعل مسئولو نادي فيوتشر بند شراء أحمد عاطف من وادى دجلة هذا الموسم على أن يكون وقتها من حق النادى التصرف فى اللاعب سواء بيعه أو الإبقاء عليه.

وبدأ مسئولو الأهلي تحديد مطالبهم الفنية بخلاف المقابل المادى فى الصفقة، حيث استقر مسئولو فيوتشر على طلب استعارة لاعبين من الأهلي ضمن الصفقة فى مقدمتهم حسام حسن وكريم فؤاد.

وشارك أحمد عاطف مع فيوتشر فى 10 مباريات خلال الموسم الجارى، سجل 5 أهداف وصنع هدفاً، بمعدل دقائق لعب 799 دقيقة.

ويختتم فريق فيوتشر تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً، الثلاثاء، بمنافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد السلام.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، صفحة مباراة فاركو، والتى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز فاركو بهدف نظيف، استعداداً للقاء القادم أمام الاتحاد السكندري.