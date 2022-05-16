شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: المحافظ دعمنا بـ1.5 مليون جنيه ونستعد لصرف مستحقات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، العائد حديثا للدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل، أنه سيتم صرف كافة مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس أسوان فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس خلال برنامج دوري بلدنا الذي يقدمه الإعلامي خالد لطيف، "محافظ أسوان دعم النادى بمليون ونصف المليون جنيه، ووعدنا بدعوة رجال الأعمال فى أسوان للوقوف خلف النادى ودعمه ماليا".

وأضاف صالح، "أولا نشكر الجهاز الفني واللاعبين على تحملهم الضغوطات في الفترة الماضية، عشنا ظروف صعبة وتحقق حلم الصعود، وسيتم صرف كافة مستحقات اللاعبين في الفترة المقبل".

وختم رئيس أسوان قائلا، "كانت لدينا أزمات مالية، تكاتفنا جميعا لتحقيق الحلم المنشود، وهناك جلسات في الفترة المقبلة لبحث سبل توفير الموارد المالية للنادي، هناك تبرعات من رجال اعمال من داخل وخارج اسوان والمحافظ سيكون أول المتبرعين".