شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية جديدة تنتظر بدر بانون فى الأهلى بعد تدريبات العجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الطبى للنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة على خضوع المغربى بدر بانون لفحوصات طبية جديدة، للتعرف على مستجدات حالة اللاعب، لاسيما بعد السماح له بأداء تمرين العجلة تمهيداً لخوضه التدريبات بشكل تدريجى خلال المرحلة المقبلة. ويظهر بدر بانون فى تدريبات فريقه اليوم، الاثنين، بعد وصوله القاهرة أمس بعد تحسن حالته الصحية بشكل كبير واقتراب عودته للملاعب مرة أخرى.

وسيظهر بدر بانون فى تدريب الأهلي استعدادا للمرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يخضع لتدريبات تأهيلية على هامش المران، حتى يشارك مرة أخرى في المران الجماعي.

كما سيختبر الجهاز الطبي بالأهلي قدرة بانون على تحمل الجهد من خلال مشاركته بشكل تدريجي في التدريبات.

وابتعد بدر بانون عن المشاركة مع الأهلى منذ إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا، ليعانى من توابع إصابته بالفيروس، حيث يخضع اللاعب فى الفترة الأخيرة لفحوصات طبية على القلب والرئتين للاطمئنان عليه بشكل كامل قبل عودته إلى الملاعب.

الأسد المغربى تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس فى قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل العقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريرها لبداية الهجمات، وكذلك دوره الهجومى المميز خاصة فى التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.