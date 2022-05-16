شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحدد 28 مايو موعداً لبدء اختبارات الناشئين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد النادي المصري السبت 28 مايو الجاري موعداً لبدء اختبارات الناشئين للموسم الجديد، حيث تقام الاختبارات على ملعب النادي الاجتماعي، وجاء جدول مواعيد الاختبارات كالتالي:



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وقرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، التقدم بتظلم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بعد العقوبات التي تم توقيعها على النادي البورسعيدي، حيث أعلن الكاف توقيع عقوبات على المصري بعد أحداث مباراة نهضة بركان فى الكونفدرالية، تمثلت في إيقاف محمود جابر المدير الإدارى بالفريق ستة أشهر عن ممارسة أى نشاط يتعلق بالاتحاد الأفريقي وتغريمه عشرة آلاف دولار، وإيقاف مجدي تراوي المدرب المساعد أربع مباريات وتغريمه عشرة آلاف دولار، وكذلك إيقاف فريد شوقي ومحمد عبد اللطيف جريندو أربع مباريات وغرامة عشرة آلاف دولار لكل منهما.

وكان المصري قد ودع بطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان من الدور ربع النهائي بعد الفوز ذهابا في برج العرب بهدفين مقابل هدف، والهزيمة فى المغرب بهدف دون رد، وشهدت نهاية مباراة الإياب بعض المناوشات بين اللاعبين وحكم المباراة التونسي صادق السلمي ما جعله يكتب تقريرا شاملا عن أحداث اللقاء.

من ناحية أخرى، يحتل النادي المصري المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها من 17 مباراة، فاز المصري فى 4 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 5 مباريات، وأحرز لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.