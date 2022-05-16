شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إيمان أمين لاعبة الكيك بوكسينج: بحب جوليا روبرتس وأتجاهل المعاكسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى برة الملعب هى إيمان أمين عباس لاعبة الكيك بوكسينج.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

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ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

علاقتى بالمطبخ مش أحسن حاجة.

من نجمك المفضل؟

توم هولاند.



ايمان امين عباس

من مطربك المفضل؟

هارى ستيل

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

مدربة كيك بوكسينج.



لاعبة سموحة

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

بكتفى بنظرة من فوق لتحت واتجاهل الرد.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

جوليا روبرتس

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا.



لاعبة كيك بوكسينج سموحة

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رياضى مش شرط نفس اللعبة

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

هسيبه هو.