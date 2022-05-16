شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينافس على اللقب الـ21 لمصر فى البطولة الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح فريق النادى الأهلى للكرة الطائرة فى حصد البطولة رقم 21 للأندية المصرية على صعيد البطولة الأفريقية للأندية، بالفوز على الترجى التونسى فى المواجهة التى ستجمعهما فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، فى النسخة المقامة بتونس.

ونجح النادى الأهلى فى التتويج بلقب بطولة أفريقيا من قبل 14 مرة أعوام 1980، 1983 ،1995،1997،1996،2003،2004،2006،2010،2011، 2015،2017، 2018 ، 2019 ، وتوج الزمالك باللقب 5 مرات أعوام ، 1984،1987،2008 ،2012،2009، بينما حصد طلائع الجيش اللقب مرة واحد عام 2016 .

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة.

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد قبل الماضى.