شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يطالب الإسماعيلى بـ700 ألف جنيه.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم بيراميدز، مسئولي الاسماعيلى بصرف راتب شهرين بقيمة 700 ألف جنيه لم يمنحها له مجلس الدراويش السابق إبان لعبه للفريق قبل الانتقال لبيراميدز، ويتمسك المهاجم التونسى بالحصول على مستحقاته المتأخرة، ولكنه يرفض اللجوء لأى نزاع قضائى أو شكوى للإسماعيلى بسبب هذه المستحقات حفاظاً على علاقته الطيبة بالمسئولين والجماهير.

وكان فخر الدين بن يوسف قد وافق على طلب مجلس الاسماعيلى بخوض الشهرين الأخيرين من إعارته بطريقة ودية مع الفريق حيث كان ينتهى ارتباطه بالفريق فى 30 يونيو بينما استمرت مسابقة الدوري الممتاز حتى أغسطس وبالتالى أصبح من حقه الحصول على راتب شهرين بصورة ودية.

وكانت اللجنة الفنية السابقة بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، قد أوصت مجلس إدارة النادى بتمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش حيث تألق بشكل لافت وساهم فى عودة الدراويش للانتصارات وقدم اللاعب موسمًا متميزًا بقميص برازيل العرب قبل أن يوقع لبيراميدز.

وكتب فخر الدين بن يوسف، عبر حسابه على انستجرام رسالة وداع للدراويش بعد الانضمام لبيراميدز قال فيها، "شكرا الإسماعيلى وشكرا لشعب الإسماعيلية، شكرا لله واللاعبين والإطار الفنى والطبى والإدارى، شكرا على كل هذا الاحترام والتقدير، صعب عليا مغادرة النادى بعد سنة ونصف من الذكريات والمصاعب والخيبات والانتصارات والفرحة والحب".

وأضاف بن يوسف، "ولا مرة حسيت انى مش فى بلدى معاكم، شكرا من القلب لنادى أعطانى الكثير وأخذ منى القليل، إن شاء الله أكون ما قصرت فى حق النادى، واتأسف إن كنت قصرت عن غير قصد، شكرا للنادى الذى ساهم فى رجوعى لمنتخب تونس".

واختتم بن يوسف: "نادى الإسماعيلى ناد كبير وعريق وسأتمنى الخير ليه فى كل خطوة قادمة، نادى يستحق كل الخير والتقدير".