شكرا لقرائتكم خبر عن حارس يد الأهلى: التتويج بالكؤوس هدفنا لإسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد محمد، حارس مرمى فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق يسعى للتتويج ببطولة كأس الكؤوس التي تقام حاليًّا فى النيجر. وأكد السيد محمد أن بطولة كأس الكؤوس ليست جديدة على الأهلي، فالفريق صاحب اللقب فى النسخة الماضية، واللاعبون لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع المباريات وتحقيق الفوز باللقب.

وأضاف السيد، أن لاعبي الأهلي قادرون على الفوز بكأس الكؤوس، مؤكدا ثقته في قدرات جميع اللاعبين ورغبتهم فى التتويج باللقب لإسعاد الجماهير.

وأشار إلى أن الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا على بذل كل ما يمكن من جهد وتركيز من أجل الفوز باللقب والجمع بين الثنائية الإفريقية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين، بعد حصول اللاعبين على راحة 24 ساعة عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في النيجر.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه في الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، على صالة الجنرال سيني كونتشي.

ويبدأ «رجال يد الأهلي» التجهيز لمواجهة فريق دون بوسكو الإيفواري في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس المقرر غدًا الثلاثاء على صالة الجنرال سيني كونتشي.

وحسم الفريق تأهله إلى نصف النهائي بعد الفوز على نيامي بطل النيجر بنتيجة 44-18 في ربع نهائي البطولة، حيث تصدر الفريق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد التفوق على فرق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم الفوز على فريق دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17 في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بفوزه على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 38-20، ليحقق العلامة الكاملة.