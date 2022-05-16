شكرا لقرائتكم خبر عن هل دخل الزمالك فى مفاوضات لضم جونيور أجايي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة دخول النادى فى مفاوضات لضم النيجيري جونيور أجايي مهاجم النصر الليبي، لتدعيم الهجوم الأبيض بداية من الموسم الجديد.

وقال المصدر، إن ناديه لم يدخل فى مفاوضات رسمية لضم أجايي حتي الآن، ولكن فى نفس الوقت هناك متابعة مكثفة للاعب للوقوف على مستواه الحالى قبل اتخاذ قرار، سواء بالدخول فى مفاوضات معه أو تفضيل لاعب آخر من مجموعة اللاعبين الأجانب المعروضين علي النادي.

وكان أجايي مهاجم النصر الليبي قد أكد أنه يسعى دائما للعب فى أقوى الأندية وأعلى المستويات في كرة القدم. وقال أجايي، "انتقالي للزمالك أمر وارد وليس مستحيلا، ولا أعرف ما يخبئه المستقبل..ليس هناك شيء مستحيل في كرة القدم، ودائما ما أسعى الانتقال لأفضل الاندية".

وعن لافتة محمد صلاح مع مؤمن زكريا: "محمد صلاح رسم البسمة على وجه مؤمن من خلال الاحتفال معه بكأس الاتحاد الإنجليزي، وأسعى دائما للاحتفال على طريقته".