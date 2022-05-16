شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التونسية أنس جابر تحقق أعلى تصنيف للاعبة عربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

باتت التونسية أنس جابر أعلى لاعبة عربية في تصنيف رابطة المحترفات WTAللتنس، بعد ارتقائها الاثنين إلى المركز الـ6، الأفضل في مسيرتها في أعقاب وصولها الأحد إلى نهائي دورة روما.



وتقدم جابر، أول عربية دخلت لائحة العشر الأوليات في العالم العام الماضي، هذا العام مستويات مميزة، وذلك بعد أن توجت منذ عشرة أيام بلقب دورة مدريد للألف، الأكبر في مسيرتها والثاني بعد برمنغهام الانجليزية العام الماضي.

ووصلت الأحد إلى نهائي دورة روما الذي خسرته ضد المصنفة أولى عالميا البولندية إيغا شفيونتيك بعد مشوار شاق إلى المباراة القمة.

وسبق لها أن بلغت هذا العام نهائي دورة تشارلستون الأمريكية خسرته ضد السويسرية بليندا بنتشيتش.

وعطفا على المستويات التي تقدمها مؤخرا، ستكون جابر (27 عاما) من أبرز المرشحات لبلوغ نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 22 مايو الحالي.

وتقدمت التونسية إلى المركز السادس على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا التي تراجعت إلى الثامن، فيما تقدمت أيضا البيلاروسية أرينا سابالينكا مركزا إلى السابع، في التغييرات الثلاثة على قائمة العشر الأوليات.

وتغرد شفيونتيك خارج السرب بعد لقبها الخامس هذا العام، أربعة منها في دورات الألف بعد الدوحة وإنديان ويليز وميامي.

ولدى الرجال، يتمسك الصربي نوفاك دجوكوفيتش بالصدارة بعد أن حقق الأحد لقبه السادس في دورة روما للماسترز بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مؤكدا أنه جاهز للدفاع عن لقبه في رولان غاروس.

وتقدّم اليوناني من جهته الى المركز الرابع على حساب الإسباني رافائيل نادال الذي خرج من الدور ثمن النهائي في روما بعد معاناته من إصابة في القدم في المباراة التي خسرها ضد الكندي دينيس شابوفالوف وسط ترقب لجهوزيته لفرنسا المفتوحة التي أحرز لقبها 13 مرة (رقم قياسي).

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 8660 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 7980

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7200

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6170 (+1)

5- الإسباني رافائيل نادال 5525 (-1)

6- الإسباني كارلوس ألكاراس 4770

7- الروسي أندري روبليف 3945

8- النرويجي كاسبر رود 3940 (+2)

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3850

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3805 (-2)

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 7061

2- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4911

3- الإسبانية باولا بادوسا 4770

4- اليونانية ماريا ساكّاري 4726

5- الإستونية أنيت كونتافيت 4446

6- التونسية أنس جابر 4380 (+1)

7- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3966 (+1)

8- التشيكية كارولينا بليشكوفا 3568 (-2)

9- الاميركية دانيال كولينز 3315

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3031