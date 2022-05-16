قرار مجلس الأهلي بشأن خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أسدل مسئولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب الستار حول الجدل السائد بشأن إمكانية الانسحاب من خوض الفريق الأول لكرة القدم نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميًا أمس أكد خلاله خوض المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي داخل أي ملعب داخل القارة السمراء، ليغلق كل الأبواب بشكل رسمي أمام الجميع بعد الجدل الذي شهدته الساعات الماضية حول إمكانية انسحاب الأهلي من نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وبعد قرار مجلس الأهلي بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا وعدم الانسحاب تجنب الفريق الأحمر عقوبات رادعة كانت في انتظاره حال الانسحاب من المباراة النهائية، وعدم خوضها اعتراضًا على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" بإقامة بملعب محمد الخامس بالمغرب.

وكان الأهلي سيواجه عقوبة الحرمان من المشاركة في أي بطولة تابعة للاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة موسمين حال الانسحاب بجانب توقيع غرامة مالية ضخمة بحد أدنى 100 ألف دولار.

ويتمسك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام في موعدها المحدد 30 مايو الجاري بملعب محمد الخامس.

ولا يوجد أي قرارات رسمية بشأن نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب جديد بعيدًا عن ملعب محمد الخامس بالمغرب.

واستقر كاف بشكل نهائي على إقامة نهائي إفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب، وفقًا لما أعلن عنه من قبل، ولا يوجد أي جديد في هذا الأمر، وذلك وفقا لما جاء على لسان لوكس سبتمبر مدير إدارة الإعلام بالكاف والذي أكد إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا وفقا لما هو محدد له.

وشهدت الساعات الماضية جدلا واسعا بشأن إمكانية نقل مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي إلى ملعب آخر في المغرب بعيدا عن استاد محمد الخامس.

وكان الأهلي قد أعلن اعتراضه بشكل رسمي على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد في المغرب، وقرر مسئولو القلعة الحمراء التصعيد ضد قرارات كاف، والتقدم بشكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية.