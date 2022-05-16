فرج عامر يوجه رسالة لإتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق رسالة لـ اتحاد الكرة المصري بشأن إعادة مباراة المنتخب والسنغال في التصفيات النهائية لـ كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك “: ”قضية إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كاس العالم في يد اتحاد كرة القدم المصري، الأرض ممهدة تماما بشرط اللجوء للمحكمة الرياضية فور استلام حيثيات لجنة الانضباط".

وأضاف : "أي تباطؤ أو تخاذل من اتحاد كرة القدم نحملهم المسئولية علي ضياع حق مصر، لا يوجد محامي في الفيفا أتعابه ٢٥٠ الف يورو الاتعاب اقل من ذلك بكثير، اي اتعاب كبري بترتبط بتحقيق عوائد مالية يتحملها الرعاة"

وتابع "خذوا العبرة من النادي الأهلي ومن الاتحاد الجزائري المتمسك بحقة علما بان الملف الخاص بمباراته مع الكاميرون اضعف بكثير من الملف المصري، والأهلي متمسك بحقة ولن يستسلم وسوف يذهب للمحكمة الرياضية، الاتحاد الدولي مسيطرة علية فاطمة سامورا سنغالية، والاتحاد الأفريقي مسيطر علية سنجور سنغالي وفوزي لقشع مغربي، والاتحاد الافريقي هو الفساد نفسه".