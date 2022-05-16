شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج "رجال طائرة الأهلي" قبل مواجهة الترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الاثنين، حيث سيواجه فريق الترجي التونسي في نهائي بطولة أفريقيا للأندية التى تقام فى تونس.

وتناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار فى العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، ووجبة الغداء فى الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

ويعقد المدير الفني محمد مصيلحي محاضرة فنية للاعبين فى الرابعة عصرًا، وبعد ذلك تتحرك حافلة الفريق فى الرابعة والنصف إلى صالة قليبية التي تستضيف مباراة الفريق.

ويسعى فريق رجال الأهلي لتحقيق الفوز اليوم من أجل التتويج باللقب الأفريقي.

ويخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة عندما يلتقي مع فريق الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في تونس.



ومن المقرر أن تقام المباراة فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة على صالة قليبية، ويسعى «رجال طائرة الأهلي» لتحقيق الفوز من أجل التتويج باللقب.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق بورت دوالا الكاميروني بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل يوم الأحد في الدور نصف النهائي من البطولة.